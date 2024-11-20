أشار رئيس بلدية معركة عادل سعد، في اتصال به، أن "البلدة تعرضت لثلاثة غارات مساء اليوم في مناطق مكتظة بالسكان، يقطنها مدنيون. وعملت فرق الاسعاف على انتشال 4 شهداء منهم. وقد توقف البحث لصعوبة الوضع والتحليق المكثف للطيران الحربي والمسير. والتقديرات تشير إلى إصابات كثيرة وفقدان الاتصال بعدد من العائلات".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية معركة: ثمة شهداء ومفقودون من المدنيين في الغارات المعادية على البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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