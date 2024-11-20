الصحة: 9 شهداء و65 جريحا في حصيلة غير نهائية للغارات على قضاء صور

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية المعادية على قضاء صور وذلك وفق التالي: - جويا : جريح - معركة (غارات سابقة): ٤ شهداء و خمسة جرحى - معركة (الغارة الاخيرة حتى الساعة): ٤ شهداء و ٣٩ جريحا - القليلة: شهيد - دبعال: سبعة جرحى - العباسية: أربعة جرحى - مجدل زون: جريح - المالكية: جريحين - الحنية: ٣ جرحى - البازورية: ٣ جرحى

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