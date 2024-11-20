أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "زنار النار الذي نفذه العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة وثلاثين آخرين بجروح"، مؤكدةً ان "أعمال رفع الانقاض لا تزال مستمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: أربعة شهداء في حصيلة أولية لزنار نار العدو على معركة قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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