اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الى ان هناك جهد كبير في موضوع المفاوضات لوقف إطلاق النار لتذليل العقبة الأساسيّة التي تتعلّق بسيادة لبنان وتدخل إسرائيل في حال حصل أي خرق. ولفت الى ان لبنان لا يتحمّل يوماً إضافياً من الحرب، وقد تراجع 10 سنوات إلى الوراء وخسارتنا بين 15 و20 مليار دولار حتى اليوم.
واوضح سلام لـ "mtv" بانه لا زلنا حتى الآن قادرين على الحفاظ على استقرار الليرة، لكننا على شفير الخطر وإذا حصل أي تصعيد وفشلت المفاوضات فالخطر كبير جداً بحصول انهيار جديد بسعر الصرف. واردف "نحن أمام فرصة جديّة لإعادة تشغيل مطار القليعات بعد الحرب، وسيكون من ضمن التسوية فنحن بحاجة إلى مطارين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاقتصاد: نحن أمام فرصة جديّة لإعادة تشغيل مطار القليعات بعد الحرب وسيكون من ضمن التسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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