شكرا لقرائتكم خبر عن قرب حدود روسيا.. "الناتو" يستخدم سلاحًا جديدًا في مناورته بفنلندا والان نبدء بالتفاصيل

مدافع آرتشر

الدمام - شريف احمد - أطلق جنود الجيش البريطاني مدفع جديد، يستخدم لأول مرة، وذلك خلال مناورة تكتيكية بفنلندا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الأربعاء.وتشارك قوات من الفوج التاسع عشر من المدفعية الملكية، في "مناورة الجبهة الديناميكية"، التي تعتبر أكبر مناورة مشتركة يقوم بها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإطلاق النار بالمدفعية في فنلندا، منذ انضمامها إلى التحالف الدفاعي في عام 2023، وتجرى المناورة في منطقة لابلاند بأقصى شمال فنلندا.وجرى توفيرمدافع "آرتشر"، عيار 155 ملليمترا، ذاتية الحركة من إنتاج السويد، لتحل، بشكل مؤقت، محل 32 مدفعا طراز "إيه إس 90"، والتي تبرعت بها المملكة المتحدة لأوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.وبحسب وزارة الدفاع، فإن مدى مدافع "آرتشر"، يبلغ ضعف أقصى مدى لمدافع "إيه إس 90"، كما أنها تتمتع بمرونة تشغيلية أكبر، ومزيد من الإتاحة، ووقت عمل أقل.