شكرا لقرائتكم خبر عن عمال يونانيون ينظمون إضرابا لمدة 24 ساعة رفضًا للسياسات الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم عمال بمختلف أنحاء اليونان، إضرابا يستمر 24 ساعة، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، حيث انضموا إلى احتجاج حاشد، نظمته النقابات، احتجاجا على السياسات الاقتصادية للحكومة.

وتدعو النقابات إلى اتخاذ إجراء عاجل لمعالجة التضخم و ضعف الأجور وعدم كفاية المزايا الاجتماعية.

ويتم إغلاق المدارس ودور الحضانة والمكاتب الحكومية تماما، بينما سيتم تشغيل المستشفيات الحكومية بخدمات طوارئ. مسيرات وسط أثينا

فيما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الأربعاء، أن حوالي 12 ألف متظاهر نظموا مسيرات في وسط أثينا، بينما تظاهر 5 آلاف آخرون في مدينة سالونيكا شمال البلاد، ثاني أكبر مدينة في اليونان.

يشار إلى أن الأزمة المالية في اليونان أدت إلى القضاء على ربع اقتصاد البلاد، بعد عقود من الإنفاق المسرف، الذي تركها خارج أسواق السندات الدولية.

وجاءت عمليات الإنقاذ الدولية الناجحة، بشرط أن تنفذ البلاد إصلاحات، لا تحظى بشعبية واسعة، بما في ذلك خفض معاشات التقاعد والأجور، وتسببت في تصاعد معدلات الفقر والبطالة.

