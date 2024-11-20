حسن فضل الله: لدينا هدف أساسي هو وقف العدوان وبلدنا مرفوع الرأس

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتورحسن فضل الله، أن "حزب الله يتعاطى بمسؤولية وطنية تجاه ما يعرض على لبنان". وشدد في تصريح لقناة "المنار"، على أن "الإسناد الذي تقدمه المقاومة الإسلامية على الجبهة اللبنانية، ساهم في تدعيم المقاومة الفلسطينية والتخفيف عنها".

ولفت فضل الله الى "أننا انتقلنا إلى مرحلة مواجهة العدوان من 17 أيلول وهي مرحلة تصدي لها متطلباتها"، وقال: "لدينا هدف أساسي هو وقف العدوان وبلدنا مرفوع الرأس"، وشدد على أن "المقاومة باقية ومستمرة وهي جزء أساسي من لبنان وهي من هذا الشعب". وأكد أن "قدرات المقاومة موجودة والميدان يتحدث عن هذه القدرات".