مركز الدراسات اللبنانية القانونية في الجامعة اللبنانية اعد تقريراً أوليا عن انتهاك اسرائيل لمبادئ القانون الدولي

أعد رئيس مركز الدراسات اللبنانية القانونية والإدارية والسياسية في الجامعة اللبنانية تقريراً أوليا عن انتهاك اسرائيل لمبادئ القانون الدولي خلال عدوانها على لبنان في العامين ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

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