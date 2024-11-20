أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 20-11-2024، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء بلدة جبشيت، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانيّة".
كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصليةٍ صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": تصدينا لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 450 في أجواء جبشيت وتجمعًا لقوّات جيش العدو في مستوطنة شتولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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