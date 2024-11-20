"كاريتاس لبنان" تنظم حملة صحية لأهالي رعية سيدة النجاة العجائبية الكفور في سن الفيل

تنظم رابطة "كاريتاس لبنان" حملة صحية لأهالي رعية سيدة النجاة العجائبية الكفور - النبطية، حيث تتضمن الحملة استشارات طبية مع أطباء صحة عامة، غدد وسكري نسائي، أطفال، إضافة الى تأمين الفحوصات المخبرية وتوزيع أدوية مجانية، وذلك في مركز الرعاية الصحية لكاريتاس في سن الفيل يوم السبت ٣٠ تشرين الثاني من الساعة ١٠ صباحاً حتى الـ١ ظهراً.

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