كشافة الرسالة الإسلامية أنقذت 16 جريحا بعد الغارات على معركة وغارة عند مفرق منطقة قدموس بين طورا والعباسية

أنقذت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية 16 جريحا بعد الغارات المعادية على بلدة معركة، وما زالت عمليات رفع الأنقاض مستمرة. كما استهدفت غارة معادية مفرق منطقة قدموس بين بلدتي طورا والعباسية.

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