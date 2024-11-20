شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: نتائج قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بنتائج مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة العشرين التى استضافتها البرازيل.



وأكد حزب المؤتمر فى بيان له، أن هذه المشاركة تعكس الثقل السياسى والاقتصادى لمصر على الساحة الدولية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع أكبر اقتصادات العالم.

وأوضح حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة كانت شاملة وواقعية، حيث ركزت على القضايا الملحة التى تواجه الاقتصاد العالمى، وأبرزت احتياجات الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن أن مشاركة مصر فى القمة تأتى فى وقت بالغ الأهمية، حيث تسعى القيادة السياسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يساهم فى دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.



وتابع حزب المؤتمر، أن اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى مع قادة الدول ورؤساء المؤسسات الاقتصادية العالمية على هامش القمة تعكس حرص مصر على بناء علاقات استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأكد حزب المؤتمر، أن انضمام مصر إلى مجموعة العشرين كدولة مدعوة يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على التأثير فى القرارات الدولية.



وأضاف حزب المؤتمر، أن هذه المشاركة تسهم فى تحسين صورة الاقتصاد المصرى أمام المستثمرين الدوليين، خاصة فى مجالات الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.



واختتم حزب المؤتمر بيانه، مطالبا باستثمار نتائج هذه المشاركة من خلال تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار وتطوير القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسى ماضية بثبات نحو تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.