شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مشاركة مصر فى قمة العشرين قدمت استراتيجية شاملة لدعم الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لمشاركة مصر الثرية فى قمة مجموعة العشرين التي شهدتها دولة البرازيل، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسى جاءت كاشفة للنظام العالمى على الجانبين الاقتصادى بشأن عدم الوفاء بالتزامها نحو التنمية وأيضا المناخ والسياسي لعدم المساواة فى التعامل مع الأوضاع المأساوية فى فلسطين ولبنان.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صادر، أن خطاب رئيس مصر عكس صورتها البناءة والفاعلة فى المنظومة العالمية وذلك بإنضمام بلادنا رسميًا للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، إيمانا بأهمية تعاون الجميع لمواجهة التحديات، وضرورة التزام الكافة بأهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تجدد مصر دعوتها لتدشين مركز عالمى لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة، أمرًا غاية الأهمية فى ضوء أزمات الغذاء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن هذه القمة كانت فرصة هامة لإعادة التفكير فى السياسات الدولية وتحديث التزامات الدول الكبرى تجاه الدول النامية، خاصة فى ما يتعلق بالتمويل الميسر لتحقيق أهداف التنمية.



وتابع:"حديث رئيس مصر كان بمثابة خارطة طريق ورؤية استراتيجية شاملة لتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن الغذائى، ومكافحة الفقر والجوع فى جميع أنحاء العالم هى مسؤولية مشتركة بين كافة الدول ووضع الجميع أمام مسؤولية الحفاظ علي مستقبل الأجيال القادمة".

وشدد على أن طرح الرئيس السيسى لضرورة الشراكات الدولية المتوازنة بين الدول المتقدمة والنامية غاية الضرورة حال وجود إرادة فعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمويل الميسر للتنمية، ونقل التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.