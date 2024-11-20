شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بشلل الأطفال إلى 50 حالة العام الجاري في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن باكستان رصدت حالة إصابة أخرى بشلل الأطفال في شمال غرب البلاد المضطرب الذي يحد أفغانستان، مما يرفع حصيلة حالات الإصابة بالمرض المعدي إلى 50 حالة العام الجاري.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتين لم يتوقف انتشار شلل الأطفال فيهما قط.

وعرقلت الزيادة المفاجئة في شلل الأطفال، جهود البلاد المستمرة منذ سنوات لجعل الدولة خالية منه. مكافحة شلل الأطفال

وأفاد بيان صادر عن المركز الوطني للعمليات الطارئة للقضاء على شلل الأطفال، بأن أحدث حالة رصدت في تانك وهي مقاطعة في إقليم خيبر بختونخوا ، حيث غالبًا ما يستهدف المسلحون موظفي حملات شلل الأطفال ويتم تكليف الشرطة بمرافقة حملات مكافحة شلل الأطفال.

وأضاف المركز أن باكستان سجلت 50 حالة إصابة بشلل الأطفال العام الجاري. وجرى تسجيل أغلب حالات الإصابة بشلل الأطفال العام الجاري في إقليمي بلوشيستان وخيبر بختونخوا المضطربين بجنوب غرب البلاد واللذين يحدان أفغانستان، حيث جرى تأكيد 23 إصابة، بحسب البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. وهذا بارتفاع من ست حالات في 2023.

