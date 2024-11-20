وزارة الصحة: 3558 شهيدا و15123 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 14 شهيدا و87 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 14 شهيدا و 87 جريحا"

وذكرت الوزارة، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت 3558 شهيدا و 15123 جريحا".