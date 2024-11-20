العراق يجري أول تعداد للسكان منذ 27 سنة

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت صباح اليوم، عمليات التعداد العام للسكان في أنحاء العراق، في أول إحصاء يجريه هذا البلد منذ العام 1997.

وانتشرت فرق التعداد السكاني في مدن وقرى العراق منذ ساعات الصباح الباكر، في عملية تستمر يومين، بينما فرضت الجهات الأمنية حظرًا للتجوال في عموم البلاد بدأ في منتصف الليلة الماضية، ويستمر حتى فجر يوم الجمعة المقبل.

من جانبه دعا وزير التخطيط العراقي محمد تميم، العراقيين الى التعاون مع فرق التعداد، من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة، مشددًا على أهمية ذلك لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات.

ولا يعرف موعد إعلان النتائج التي ستتمخض عنها عمليات التعداد السكاني.