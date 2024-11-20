نقلت وكالة "اسوشيتد برس" عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تأكيده انه " سنسمح باستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد زودنا بها أوكرانيا في القتال ضد روسيا".

كانت هذه تفاصيل خبر أ ب عن وزير الدفاع الأميركي: سنسمح باستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد زودنا بها أوكرانيا في القتال ضد روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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