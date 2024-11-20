شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يكشف أسباب تغير «العقيدة النووية الروسية» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين تضمن دعوة إلى وقف الحرب في غزة، مشيرا إلى أن البرازيل دولة لديها إحساس إنساني ولديها اتجاهات كثيره تتحدث عن الفقر وتتحدث عن غيره.

وأضاف القصاص، في مداخلة هاتفية للقناة الفضائية المصرية، أن هناك اختلالات في النظام الدولى فيما يتعلق بالعديد من القضايا والنزاعات، فالرئيس الأمريكي يرى أن إسرائيل لا تتسبب في تعطيل وقف الحرب، وإنما يطالب بالضغط على الأطراف الأخرى، وهي مفارقة في الواقع.

وأشار إلى أن قمة العشرين هي الثالثة في ظل وجود توترات وأزمات عالمية، خاصة التصعيد الروسى الأخير بعد تغيير العقيدة النووية الروسية ردا على دعم الغرب لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى تضرب العمق الروسى.

نبه القصاص إلى المخاوف من عدم قدرة الدول الكبرى من تطبيق إصلاح النظام الدولي الذى أصبح عاجزا تماما عن التدخل لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.