شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات للأعلى للإعلام لمكافحة الشائعات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

لخص مؤتمر إطلاق مبادرة "دور التنظيم الداخلى للإعلام فى مواجهة الشائعات"، والذى عقد بالمجلس الأعلى للاعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر و بحضور العديد من الأعلاميين و الصحفيين و الخبراء عدد من التوصيات والتى تتعلق بمكافة الشائعات ونشر الأخبار المغلوطة.



توصيات المجلس الأعلي للإعلام



وجاءت تلك التوصيات كالأتى :

1- نشر الوعى لدى الجمهور بكيفية التصرف حيث اكتشاف شائعه أو خبر مغلوط ودور المجلس الأعلى للإعلام فى المتابعة واتخاذ إجراءات فى هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- تعظيم مفهوم الامن الإعلامى الاجتماعى لحماية المجتمع من الشائعات، لأن الشائعات فى الفترة الأخيرة ادت إلى جرائم اصابت قطاعات كثيرة من المجتمع، والأمن الإعلام مهم لتامين الأسر والشباب الأكثر استهلاكا لوسائل التواصل من الشائعات والاخبار الزائفة.

3- التنبؤ بالشائعات وةمواسم الشائعات والتعامل معها مبكرا عن طريق ضخ أكبر قدر من المعلومات الخاصة بتلك الفترة، حيث أن هنالك مواسم تنتشر فيها الشائعات مثل بداية المدارس وحصاد بعض المحاصيل الزراعية وأمراض الشتاء فلابد أن تكون هنالك وحدة للتنبؤ بالشائعات.

4- منصة متخصصه للتدقيق فى المعلومات والصور والبحث فى الاخبار الكاذبة ومن الممكن إجراء تدريبات بالتعاون مع وزارة الاتصالات للإعلاميين والمتحدثيين الرسميين عن كيفية الرد على الشائعات والاخبار الكاذبة.

5- التنبيه على الشباب والأسر إلى مخاطر نشر الاخبار الكاذبة والشائعات بدون التأكد من مصدرها.

وناشد وسائل الإعلام بعدم نشر أى أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، مؤكدا اهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعى فى وسائل الإعلام، وتنبيه أولويات الأمور بأن استخدام السوشيال والألعاب الكترونية قد يكون خطرًا على الشباب والفتيات.

وكان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أعلن أن المجلس سوف يطلق موقع "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات.