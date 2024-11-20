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التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية مجانية ضمن جهود رعاية مرضى الكبد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 02:05 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت اليوم الأربعاء القافلة الطبية في قرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بالدقهلية.

تهدف القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية لأهالي المنطقة، وتشمل التحاليل والأشعات اللازمة بالإضافة إلى توفير العلاج.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المؤسسة على تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.


بدأت فعاليات القافلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر طوال اليوم لتلبية احتياجات الأهالي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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