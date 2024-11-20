شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية مجانية ضمن جهود رعاية مرضى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت اليوم الأربعاء القافلة الطبية في قرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بالدقهلية.

تهدف القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية لأهالي المنطقة، وتشمل التحاليل والأشعات اللازمة بالإضافة إلى توفير العلاج.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المؤسسة على تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.



بدأت فعاليات القافلة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر طوال اليوم لتلبية احتياجات الأهالي.