شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: البيان الختامى لقمة الـ20 ركز على معاناة الإنسانية وسلبيات الحرب والان مع تفاصيل الخبر

علقت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على البيان الختامي لمجموعة دول العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل، مؤكدة أن البيان ركز على المعاناة الإنسانية الهائلة والتأثير السلبي للحروب والصراعات حول العالم، وما نتج عنها من ملايين الأسر المشردة واللاجئة وفقد أعداد كبيرة من مواطني دول الحروب لهوياتهم بعد ضياع أوراقهم الرسمية وإثبات الشخصية.

وأضافت أنه لهذا السبب أطلقت مجموعة العشرين التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر وتأثير الحروب على الأمن الغذائي والطاقة، واتفقت النائبة تماما في أن الجوع لا ينجم عن نقص الموارد أو المعرفة بل عن نقص الإرادة السياسية لضمان وصول الغذاء للجميع.

وتابعت: أرى أن التركيز على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان أمر ضروري في مثل هذا الجمع السياسي العالمي، حيث نجحت البرازيل في التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير. والإشارة إلى ضرورة توسيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وتعزيز حماية السكان المدنيين، في رسالة واضحة لإسرائيل.