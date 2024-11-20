شكرا لقرائتكم خبر عن "صناع الدفا" إحدى مبادرات التحالف الوطنى لتوفير المساعدات الموسمية خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي على مواصلة جهوده ومبادراته من أجل تقدم الدعم المعيشي والغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، من أجل تخفيف العبء عنهم وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وتمكينهم من الحصول علي احتياجاتهم المعيشية لتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.

وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن إطلاق مبادرتها السنوية "صناع الدفا" للعام الخامس على التوالي، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى.

و تستهدف المبادرة دعم الأسر الأولى بالرعاية بتوزيع 50 ألف بطانية شتوية وكراتين مواد غذائية على المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى الأشد احتياجًا، قرى "حياة كريمة"، والمناطق الحدودية والصحراوية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود التحالف الوطني لتوفير المساعدات الموسمية ودعم احتياجات الأسر في مواجهة البرد القارس، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي.

وأكد هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن التوزيع سيتم مباشرةً في منازل الأسر المستحقة لضمان وصول الدعم للمحتاجين.

إلى جانب "صناع الدفا"، تستمر المؤسسة في تقديم خدماتها المتنوعة، مثل مبادرة "عنيك في عنينا" للوقاية من العمى، وحماية مرضى القدم السكري، إضافة إلى مشروعات تنموية صغيرة كدعم صغار الصيادين بمراكب صيد، بهدف تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.