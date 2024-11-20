شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يناقش دعم الشباب وتمكين الأولى بالرعاية باجتماع "تضامن النواب" والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا موسعًا بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني لبحث سبل دعم وتمكين الشباب وتنفيذ المبادرات لخدمة الأسر الأولي بالرعاية وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجتمع والوقوف علي جهود التحالف الوطني منذ التأسيس حتى الآن و خطته ومستهدفاته المستقبلية.



وقد شهد الاجتماع مناقشات مثمرة من النواب رئيس ووكلاء وأعضاء اللجنة الموقرين ، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم وامتنانهم بالدور الذي يقوم به التحالف في هذه المجالات، وأشاروا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة.

كما أكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس اللجنة ، عبد الهادي القصبي، عن تقديره الكبير الجهود التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجا .

الف الوطني

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين كافة الأطراف المعنية، لتعزيز المبادرات المجتمعية ودعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق التكامل بين عناصر واضلاع التنمية.