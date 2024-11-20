شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب بحضور وزيرة التخطيط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسليم مقرًا سابقًا للوزارة بوسط القاهرة، ليُصبح مقرًا لاتحاد الصحفيين العرب تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى تم تنظيمها اليوم بالمقر الجديد للاتحاد، بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين وخالد ميرى الأمين العام للاتحاد وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة أكدت فيها أن تسليم أحد مقرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاتحاد الصحفيين العرب، ليجاور نقابة الصحفيين المصرية العريقة، يأتي تنفيذَا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، لاستغلال مقر الوزارة الذي تبلغ مساحته 1550 مترًا مربعًا.



الحضور خلال الافتتاح



خلال اللقاء



وزيرة التخطيط مع رئيس اتحاد الصحفيين العرب وكرم جبر