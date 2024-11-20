شكرا لقرائتكم خبر عن بدولار واحد.. قرية إيطالية تعرض منازل للأمريكيين الغاضبين من فوز ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال تداعيات إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة مستمرة ليس فقط في الداخل الأمريكي بل العالم، وخاصة إحدى القرى في جزيرة سردينيا الإيطالية.

القرية الإيطالية قدمت فرصة للأمريكيين المنزعجين من فوز ترامب بالقدوم والعيش في هدوء وسلام، ومثل العديد من الأماكن الريفية في إيطاليا، كانت قرية أولولاي تحاول منذ فترة طويلة إقناع الأشخاص بالانتقال إليها لإنعاش اقتصادها بعد عقود من تراجع عدد السكان.

وبدأت "أولولاي" في بيع المنازل المتهالكة مقابل يورو واحد فقط، أي ما يعادل أكثر من دولار بقليل، لجعل العرض أكثر جذبا، بحسب شبكة (سي إن إن).

والآن، بعد نتائج انتخابات 5 نوفمبر، أطلقت القرية موقعا إلكترونيا موجها للمغتربين الأمريكيين المحتملين، تعرض فيه المزيد من المنازل الرخيصة على أمل أن يتوجه أولئك الذين يشعرون بالانزعاج من النتيجة لشراء أحد العقارات الخالية. الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويسأل الموقع: "هل أنت متعب من السياسة العالمية؟ هل ترغب في تبني أسلوب حياة أكثر توازنا مع تأمين فرص جديدة؟.. حان الوقت لبدء بناء هروبك الأوروبي في جنة سردينيا الرائعة".

وصرح عمدة المدينة، فرانشيسكو كولومبو، لشبكة (سي إن إن) أن الموقع الإلكتروني جرى إنشاؤه خصيصا لجذب الناخبين الأمريكيين بعد الانتخابات الرئاسية.

وقال إنه يحب الولايات المتحدة ومقتنع بأن الأمريكيين هم الأفضل للمساعدة في إحياء مجتمعه، مضيفًا: "نحن حقا نريد، وسنركز على الأمريكيين قبل كل شيء، بالطبع لا يمكننا منع الأشخاص من دول أخرى من التقديم، ولكن سيكون لدى الأمريكيين إجراءات سريعة، نحن نراهن عليهم لمساعدتنا في إحياء القرية، وهم ورقتنا الرابحة".