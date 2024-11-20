شكرا لقرائتكم خبر عن "إعصار القنبلة".. أكثر من 600 ألف شخص بدون كهرباء في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعاني أكثر من 600 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في ولاية واشنطن بسبب "إعصار القنبلة" الذي اجتاح شمال غربي الولايات المتحدة.

أعلنت السلطات عن استمرار العاصفة في أضرار جسيمة في واشنطن وكاليفورنيا وأوريجون، مع استمرار المخاطر حتى يوم الجمعة المقبل، وأصدر مركز توقعات الأحوال الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة.

وتعد هذه العاصفة "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة.

وسقطت الأشجار على المنازل وملأت الشوارع عبر شمال غرب واشنطن، وفي لينوود بواشنطن، وتوفيت امرأة مساء الثلاثاء عندما سقطت شجرة كبيرة على مخيم للمشردين، بحسب ما قالته إدارة الإطفاء في ساوث كاونتي عبر منصة إكس.

وقالت إدارة الإطفاء في بيلفو الواقعة على مسافة 16 كيلومترا إلى شرق سياتل عبر منصة إكس: "تتساقط الأشجار في كل أنحاء المدينة وتسقط على المنازل".