قيادة الجيش نعت ثلاثة عسكريين استشهدوا جراء الغارة الإسرائيلية على الصرفند أمس

نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
"المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال:
- من مواليد 1 /4 /1982 صور - الجنوب.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.
- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدَين.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
- الرقيب الشهيد آدم جرجي عون:
- من مواليد 24 /11 /1997 الغازية – صيدا.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
-الرقيب الشهيد علي محمد حرب:
- من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- مطلق.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".
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