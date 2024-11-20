شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: كلمة الرئيس السيسى بقمة العشرين شملت جميع عوامل التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة العشرين، وإعلانه انضمام مصر للتحالف الدولي لمكافحة الفقر، إيمانًا بأهمية التصدي لتلك التحديات، باعتبارها تجسيداً لعدم المساواة فى العالم، مؤكدا أن مصر تسعى لتحقيق العدل والمساواة والسلام في جميع أنحاء العالم.

وقال مهنى فى تصريحات له، إن حديث الرئيس عن فلسطين ولبنان والأزمة هناك يؤكد أن هذه الأزمة تحظى بالاهتمام الأول لدى الرئيس السيسي، خاصة وأن لها تأثير كبير في الظلم وعدم المساواة، مؤكدا أن المجتمع الدولي هو السبب الرئيسي في تفاقم هذا الصراع لضعفه في وقف هذه الحرب، وأن الشعب المصري بأكمله يدعم الرئيس السيسى فى موقفه على التشديد بضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية، وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعًا معيشية كارثية، بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي شملت جميع الجوانب المتعلقة بتحديات العصر والعوائق التي تقف أمام مكافحة الجوع والفقر، مشيرا إلى أن مصر تضع خطة واضحة لتحقيق التنمية المستدامة وتسعى إلى تحقيق هذه التنمية بجميع دول القارة الأفريقية، وجميع دول العالم.

وتابع أن حديث الرئيس السيسى عن أهمية وجود شراكة دولية متوازنة مع الدول النامية، هو السبيل الأقرب والأهم لحل جميع مشكلات العصر، مؤكدا أن الرئيس السيسى تحدث عن جميع العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة مثل الذكاء الاصطناعي وتوفير التمويل الميسر للتنمية ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وأشاد عضو مجلس النواب، بدعوة الرئيس السيسى لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة، مؤكدا أن مصر لا تطلق شعارات فقط ولكنها تمد يد العون والعمل لتحقيق ما تتطمح إليه في اقرب وقت ممكن.