شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: التقارب بين الرئيسين المصرى والبرازيلى خلق مساحة لتطابق وجهات النظر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلوم السياسية، أن التقارب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي، جعل هناك مساحات واسعة لتطابق وجهات نظريهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية الچيوستراتيجية وكذلك البيئية، فضلاً عن الإيمان الراسخ بضرورة مساعدة الإقتصادات القوية للدول النامية لتخفيف الأعباء المالية والمديونيات التي ترهقها وتحد من نموها وسرعة تحقيقها التنمية المستدامة المرجوة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر تثمن تقدير البرازيل لثقلها وقدراتها لذا اتفق الزعيمان على ترفيع مستوى العلاقات إلى المستويات العليا الاستراتيجية.

وأشار إلى أنه وغني عن البيان أن عضوية البلدين في تجمع البريكس يوفر أطراً إضافية لمزيد من التعاون والتكامل وتحقيق ما يصبو إليه البلدان الكبيران اللذان يسعيان لتحسين مستوى حياة الشعوب والتصدي للفقر والجوع والعوز وهذا واضح في سياسة وفلسفة القائدين الكبيرين.