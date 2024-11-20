شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسى بقمة العشرين أكدت دور مصر الريادى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قمة العشرين المنعقدة في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو تأتي تأكيدًا على دور مصر الريادى، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والعالم.

وأشاد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة، والتي تضمنت عدة رسائل هامة عكست الدور القيادى لمصر في أفريقيا، وتطرقت إلى موضوعات وثيقة الصلة بتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وفى مقدمتها القضايا التي تشكل جوهر التحديات العالمية مثل تصاعد الصراعات، واتساع فجوة التنمية، والمعاناة الإنسانية الناجمة عن الأوضاع في فلسطين ولبنان جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم عليهم وضرورة الوقف الفوري لهذه الأزمة الإنسانية المروعة.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار والعودة الي مائدة المفاوضات فهي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأوضح علاء زياد، أن الرئيس السيسي استعرض في قمة العشرين أيضا جهود مصر الداخلية في مواجهة التحديات التنموية،وضرب مثالا بمشروع "حياة كريمة"وكيف انة غير وجه الحياة في الريف ويعتبر نموذجا يحتذى به عالميا في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي كانت تحتاج اهتمام أكبر من القيادة السياسية في القضاء على الفقر والجوع، انطلاقا من المسؤولية المشتركة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وثمن زياد، دعوة الرئيس السيسي لإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب في مصر كإجراء عملي واستراتيجي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي ويجعل من مصر محورا لوجستيا رئيسيا في هذا المجال.

وأكد على أن إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود المشتركة وحشد الموارد المالية والسياسية لمساعدة الشعوب في مواجهه الفقر والجوع وضمان حقهم في حياة أفضل.