شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية الشيوخ": إنجازات الدولة المصرية السر وراء شائعات "الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تواجه سيلا من الشائعات والأكاذيب المغرضة والتي تطلقها علينا أفواه الجماعة الإرهابية من خلال منصاتهم الإعلامية التي تبث من الخارج أو لجانهم الإلكترونية، والهدف الأساسي منها هو زعزعة استقرار الدولة، وتفكيك النسيج الوطنى في ظل إنجازات مشهودة تعيشها الدولة المصرية حاليا، بعد فترة عصيبة مرت على الدولة خلال تولى الجماعة الإرهابية للحكم، ولعل الإنجازات المتتالية هي السر وراء هجمة الشائعات المكثفة على الدولة المصرية.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن محاولاتهم فاشلة وهو أمر حتمي وستفشل مهما كثفوا جهودهم فسيظل وعى المواطنين هو السلاح الوحيد لمواجهة هذه الشائعات ومواصلة خطة البناء والتعمير ورؤية مصر 2030، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، وستظل الدولة المصرية ترد بالأفعال على أرض الواقع وليس بالأقوال.

وأكد أن هذه الشائعات لم ولن تثنى الجمهورية الجديدة عن استكمال خطة البناء والتنمية، ومواجهة الشائعات يتطلب تضافر الجهود بين المجتمع المدني والجهات الحكومية ووسائل الإعلام.