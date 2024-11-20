صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" يفشل في العودة لمنصته ويهبط في البحر

انطلق صاروخ "ستارشيب" العملاق التابع لشركة "سبايس إكس" من ولاية تكساس تحت أنظار رئيس الشركة إيلون ماسك والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في رحلة تجريبية جديدة فشل خلالها في العودة إلى منصته وهبط بدلا من ذلك في البحر.

وخلافا للتجربة الخامسة التي جرت الشهر الماضي ونجح خلالها الصاروخ الأقوى في العالم في العودة إلى منصته في مناورة معقّدة تمكّنت خلالها الأذرع الميكانيكية من إعادة تثبيته في موقعه، اختارت شركة ماسك هذه المرة أن يهبط في البحر صاروخها المخصص للقيام برحلات إلى القمر والمريخ.