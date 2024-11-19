"المنار": استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة الخيام بالصواريخ

أفادت قناة "المنار"، عن "استهداف تجمع لقوات العدو جنوب مدينة الخيام بصلية صاروخية". وأوضحت أنه "تحت غطاء ناري من الغارات الجوية وقصف الدبابات والقصف المدفعي، جيش العدو بدأ محاولة جديدة للتوغل من الاطراف الشمالية لمدينة الخيام حيث رصد تحرك للدبابات قرب نبع ابل السقي بإتجاه الحي الشمالي للمدينة".

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