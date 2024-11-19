أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على الصرفند أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح من بينهم مواطنون في الأماكن المحيطة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد ٣ عناصر من الجيش اللبناني وإصابة ١٧ آخرين في حصيلة محدثة لغارة الصرفند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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