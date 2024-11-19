شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني ينظم امتحانات محو الأمية لـ 150 مستفيدًا بالتعاون مع تعليم الكبار بجنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمع، نظمت مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لجنوب الجيزة، امتحانات محو الأمية لعدد 150 رجلًا وامرأة من محافظة الجيزة، وذلك تمهيدًا للحصول على شهادات محو الأمية.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الامتحانات التي تنظمها المؤسسة بشكل دوري، بهدف تحرير أكبر عدد من المواطنين من براثن الأمية، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، فضلًا عن استكمال مسيرتهم التعليمية.

وتسعى مؤسسة أبو العينين، من خلال هذا التعاون، إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي والتعليم في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.