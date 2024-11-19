شكرا لقرائتكم خبر عن جهود متواصلة ضمن حملة إيد واحدة.. قوافل طبية وتوزيع 20 رأس ماشية وإعادة إعمار مسجد بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حملة "إيد واحدة"، نظمت جمعية الأورمان عددًا من الأنشطة التنموية والصحية في مختلف المحافظات يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، بهدف تعزيز التنمية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

قوافل طبية شملت الشرقية والمنيا

أطلقت الجمعية قوافل طبية مجانية استهدفت توفير الرعاية الصحية في عدة قرى:

في محافظة الشرقية، شملت القوافل قرى (حي مبارك وسنجها والمؤانسة في مركز كفر صقر، وطهرة حميدة وأبو الأخضر والشبانات في مركز الزقازيق، وأبو متنا وفرحان وبهنباي في مركز ديرب نجم)، حيث استفاد من هذه القوافل 270 مريضًا،

أما في محافظة المنيا، استهدفت القوافل قرية سسيكوه وعزبة أبو زيد بمركز درمواس، وبلغ عدد المستفيدين 300 مريض.

دعم التمكين الاقتصادي في أسيوط

وفي إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية، قامت الجمعية بتوزيع 20 رأس ماشية على 10 أسر في قرية بني عديات بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي.

إعادة إعمار مسجد المعز بالإسكندرية

ضمن أنشطة الإعمار، أنهت الجمعية أعمال إعادة إعمار وتأهيل مسجد المعز بالجلاء العامرية في محافظة الإسكندرية، وهو ما أسهم في توفير بيئة مناسبة للعبادة لأكثر من 500 أسرة.

تأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.