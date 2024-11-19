المنار: الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم باتجاه جنوب كفرشوبا واشتباكات عنيفة في الخيام

أفادت قناة "المنار"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي تبدأ محاولات تقدم بإتجاه جنوبي بلدة كفرشوبا تحت غطاء ناري من الغارات الجوية والقصف المدفعي والرشقات الرشاشة. وأشارت إلى "مواجهات عنيفة تدور داخل الحي الشرقي في مدينة الخيام بين المقاومة وقوات الاحتلال واصوات انفجارات عنيفة ومتواصلة بالتزامن مع استخدام كثيف للأسلحة الرشاشة".

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