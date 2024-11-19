نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله: أحد أسباب تأجيل خطاب نعيم قاسم اليوم هو أمني ولن ندلي بأي معلومة بشأن المفاوضات

أشار نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "لظروف أمنية أجل الشيخ نعيم قاسم كلمته التي كانت مقررة اليوم، ونحن لن نسمح للعدو أن يصل إلى النقاط التي حاول سابقا الوصول إليها".

ولفت قماطي، الى أن "مقاومونا يتصدون للعدو ويوقعون فيه خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، والعدو خسر عشرات القتلى في محاولته الأولى للتسلل عبر الخيام"، مضيفاً "نحن نؤلم العدو كثيرا وسنبقى نؤلمه كثيرا وعندما يريد العدو إيلامنا في عاصمتنا فسنؤلمه في عاصمته".

وذكر أننا "سنرد على هذا التجاوز والخرق الجديد للعدو المتمثل في اغتيال عفيف، واغتيال العدو محمد عفيف مؤشر خطير على محاولته خلق معادلة جديدة"، متابعاً "العدو باغتياله محمد عفيف يحاول قتل الصوت المقاوم ومنع وصول الحقيقة".

وأردف "اغتيال الشهيد محمد عفيف يأتي في خانة كشف الوجه الحقيقي للعدو، والرئيس بري يواجه مهمة صعبة ومعقدة لكنه يتحلى بالكفاءة اللازمة"، موضحاً أن "نحن نقف أمام ركنين بمواجهة أميركا وإسرائيل المدعومتين من العالم، والعدو الصهيوني أفشل الحل السياسي في غزة ونتوقع المثل بشأن لبنان".

وقال القماطي "أعلنا من جهتنا مرات عدة أننا لن نتحدث بشأن أي بند في المفاوضات ونحن لا نتوقع من هذا العدو أن يكون شفافا أو صادقا"، مضيفاً "لن ندلي بأي معلومة بشأن المفاوضات لأن هذا يضر بالمفاوض اللبناني".

وتابع "همنا الآن هو الميدان والمقاومة، وما يهمنا إعطاء الأمل بوقف العدوان عبر قوة المقاومة".