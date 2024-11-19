المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: نؤكد على منع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة

أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بعد اجتماع عقده، على "متابعة أي نشاط جوي معاد أو استهداف أرضي وملاحقة منفذيه".

كما أكد على "منع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة"، في وقت تستمر فيه عمليات "المقاومة الإسلامية في العراق" ضد إسرائيل تضامنًا مع غزة ولبنان.

في وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".

وأوضح أن "العراق يرفض هذه التهديدات وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية وغير مسموح لأي جانب بأن يصادر هذا الحق"، وقال: "العراق يرفض الدخول في الحرب مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".