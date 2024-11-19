شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب يسأل عن تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية والأصول غير المستغلة.. ووزير المالية يرد والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسئلة لوزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة البيان الذي سبق أن ألقاه الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بالجلسات الماضية.

وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب عن موعد الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وعن مدى استفادة الوزارة من 4200 أصل غير مستغل سبق حصرهم من الحكومة عام 2018 ولم يتم نقلهم للصندوق السيادي؟

وسأل سالم عن أسباب انخفاض الإيرادات من الضرائب العقارية، حيث بلغت 6 مليار جنية فقط رغم الثروة العقارية الهائلة في مصر، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الضرائب العقارية المقررة علي بعض العقارات الفاخرة باهظة الثمن بالمدن الجديدة والتي سبق حصرها منذ سنوات عديدة كإسكان شباب متوسط، ومساواتها بالعقارات بالمدن والمراكز بالمحافظات، وسأل أيضاً عن أوجه استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي وعن تكلفة هذا الانفاق؟

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، ردا على أسئلة وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تم تنفيذ 3 قرارات فعلا من حزمة التيسيرات الضريبية وهناك 3 تعديلات تشريعية تم تقديمهم لمجلس النواب، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل الحزمة قبل 6 يونيو القادم.

وفيما يتعلق بالأصول غير المستغلة، أكد وزير المالية أنة سيعتبر ذلك توصية هامة من اللجنة وسيتم العمل بها للاستفادة من الآلاف الأصول غير المستغلة لتعظيم الإيرادات.



واضاف أنه بالنسبة للضرائب العقارية سيتم إعادة النظر في الحصر مرة أخرى وتحقيق العدالة وتحسين منظومة التحصيل ذاتها.

واختتم وزير المالية حديثه بأن حساب تكلفة استفادة اللاجئين من الإنفاق الحكومي تحتاج لدراسة شاملة ودقيقة من الحكومة وسيتم العمل عليها للتوصل لتلك الأرقام وإبلاغ اللجنة بها.