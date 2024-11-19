شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الاحتفال بتسليم المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس الأعلى للأعلام، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتم غدا الاحتفال بتسليم المقر الجديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة .

يشهد الاحتفال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، والكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ومؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وخالد ميرى الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد كلف وزارة التخطيط والتعاون الدولى بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بتخصيص مقر جديد للاتحاد بالقاهرة، وهو ما يؤكد تقدير الرئيس السيسى والدولة المصرية للصحافة والصحفيين المصريين والعرب ، وبما يمكن اتحاد الصحفيين العرب من القيام بمهامه فى الفترة القادمة.

