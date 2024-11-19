الأعلى للإعلام يشيد بجهود "الإنتاج الإعلامى" لإنجاح مهام "لجنة مصر للأفلام"

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أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالجهود التى تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامى لإنجاح المهام الملقاة على عاتق "لجنة مصر للأفلام".



وأكد المجلس أن لجنة مصر للأفلام، نجحت فى تفعيل دورها وتحقيق إنجازات كبيرة فى السنوات الأخيرة، وساهمت فى جذب العديد من شركات الإنتاج العالمية إلى مصر وتم تصوير أكثر من 50 عملا ما بين أفلام طويلة وقصيرة ومسلسلات وأفلام وثائقية وإعلانات.



وتعمل لجنة مصر للأفلام على القيام بالترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار فى تنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبية حيث يعد ملف التصوير الأجنبى من أهم الملفات الداعمة للسياحة والترويج لمصر بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال المشاهد التى تصويرها فى المناطق السياحية بمواقع التصوير المختلفة بمصر وإبرازها فى السينما العالمية، كذلك تمثيل مصر فى المحافل الدولية المتخصصة فى صناعة السينما، حيث شاركت فى العديد من الفعاليات العالمية وعقدت لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الإنتاج السينمائى وقدمت خلال هذه اللقاءات عرضًا شاملًا للإمكانات الهائلة التى تتمتع بها مصر كوجهة جاذبة للتصوير السينمائى، مع التركيز على التسهيلات التى تقدمها مصر للشركات الأجنبية الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال.



وتصدر اللجنة موافقات واستخراج تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية بمفهوم الشباك الواحد، وترشيح شركات الإنتاج المحلية لتنفيذ مشاريع الإنتاج الأجنبى داخل البلاد لصالح شركات الإنتاج الأجنبية للعملية الإنتاجية.



جدير بالذكر أن أبرز الأعمال السينمائية التى تم تصوير فى مصر، تحت إشراف ومساعدة لجنة مصر للأفلام هى الفيلم الهندى "Khuda Haafiz 2" والمسلسل الأمريكى "Quantum leap"، والفيلم السويسرى "Back to Alexandria" والفيلم الأمريكى "Inheritance"، والفيلم القيرغيزستانى "الجنة تحت أقدام الأمهات"، وكذلك الفيلم الأمريكى "Fountain of youth" والذى تم تصوير 9 أيام بمنطقة الأهرامات بالإضافة إلى شهرين تحضير قبل التصوير بإجمالى نفقات داخل البلاد 3.3 مليون دولار.