كرم جبر يهنئ وزير الإعلام والسفير العمانيين بمناسبة العيد الوطنى الـ54

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يهنئ الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى، وزير الإعلام العمانى، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة العيد الوطنى الـ 54 لسلطنة عمان.



وأكد جبر، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين فى مصر والسلطنة، تحت مظلة متفاهمة بين قائدى البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه السلطان هيثم بن طارق.



وأعرب رئيس الأعلى للإعلام، عن تمنياته لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرقى والازدهار، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى متقدم من التعاون والتنسيق المشترك فى المجالات كافة.