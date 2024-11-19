شكرا لقرائتكم خبر عن دمرت 500 ألف هكتار.. 96% من حرائق الغابات بأوروبا نتاج لسلوك بشري والان نبدء بالتفاصيل

حرائق الغابات في أوروبا

المفوضية الأوروبية

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير جديد أصدرته اليوم الثلاثاء المفوضية الأوروبية إن العام الماضي كان واحدا من أسوأ الأعوام فيما يتعلق بحرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي.وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ ووبكي هوكسترا في بيان مرفق بالتقرير: "إن تغير المناخ يزيد من وتيرة حرائق الغابات وخطورتها".وأضاف "حرائق الغابات في عام 2023 أظهرت مرة أخرى أننا لم نكن مستعدين لمواجهة هذه المخاطر".وأفاد تقرير حرائق الغابات السنوي الصادر عن المفوضية، أنه بسبب حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي ،احترق أو تأثر حوالي 500 ألف هكتار، أي ما يقرب من نصف مساحة جزيرة قبرص.وتفرض حرائق الغابات على نحو متزايد صعوبات على طرق مكافحة الحرائق التقليدية، مثل الحريق الضخم الذي اندلع بالقرب من مدينة ألكسندروبوليس في إقليم مقدونيا الشرقية وتراقيا اليوناني.وكان هذا أكبر حريق غابات تم الإبلاغ عنه في الاتحاد الأوروبي منذ أن بدأ تطبيق نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي في تسجيل الحرائق في عام 2000.وبحسب المفوضية الأوروبية، تواجه أجهزة مكافحة الحرائق تحديات بسبب "ارتفاع وتيرة حرائق الغابات وكثافتها خلال مواسم الحرائق الطويلة".وأوضح التقرير أن ما يقرب من 41% من إجمالي المناطق المحروقة حدثت في مناطق محمية بشكل خاص لتنوعها البيولوجي.وذكر التقرير أيضا أن 96% من حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي نتاج لسلوك بشري، وتابع التقرير أن الأضرار في عام 2023 كانت "أقل بكثير" من تلك المسجلة في عام 2022 غير أن عام 2023 من بين أسوأ خمسة أعوام بالنسبة لحرائق الغابات في الاتحاد.