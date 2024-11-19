"لبنان القوي": نتخوّف من عدم وجود اي نيّة اسرائيلية لوقف الحرب ونرحب بكل مسعى للتوصّل الى وقف اطلاق النار

رحّب تكتل "لبنان القوي"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، "بكل مسعى للتوصّل الى وقف اطلاق النار ينهي العدوان الاسرائيلي على لبنان، ويبدي تخوّفه الكبير من عدم وجود اي نيّة اسرائيلية بوقف الحرب".

ورأى التكتل انه "بأهمية تحقيق وقف النار فإن من مسؤولية لبنان الاّ يتنازل عن اي مستوى من مستويات السيادة ولاسيّما ما يتصل بالحدود البريّة المرسّمة اصلاً منذ العام 1923 بحسب اتفاق بوليه نيوكمب، ومع تأكيد وجوب اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية بقيادة الدولة لمواكبة تنفيذ القرار 1701 مع الحرص على ضرورة وقف اطلاق النار"، مشدداً على "اعتراضه على حال التسليم القائمة باستمرار الحياة السياسية من دون رئيس للجمهورية.

واعتبر أن "عرقلة انتخاب الرئيس جريمة بحق الميثاق الوطني والدستور ومفهوم الشراكة الوطنية"، سائلاً عن "المصلحة اللبنانية في مجاراة من يريد بقاء لبنان بلا رئيس وبحكومة مبتورة الاّ اذا اصبحت اجندات الخارج بمثابة الأولوية لبعض الداخل".

وأكد على "ضرورة احتضان اللبنانيين المهجّرين من بيوتهم وقراهم وفقاً لمعادلة حمايتهم من جهة، ومنع اي مظهر استفزازي يهدّد الاستقرار الداخلي من اي جهة اتى"، مضيفاً "هذه مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية، بعدما اثبت اللبنانيون انّهم مجتمع متضامن في مواجهة الأزمات وقد تصرّفوا على هذا الأساس".