الجيش: إحالة سوري على القضاء المختص لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي

أعلنت مديرية التوجيه قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 19 / 11 /2024، أحالت مديرية المخابرات في الجيش على القضاء المختص، السوري (م.ح.)، لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي. حيث تبين خلال التحقيق تورطه في التعامل مع العدو".

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