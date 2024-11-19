نقلت شبكة سكاي نيوز عربية، عن مصادر لبنانية، قولها إن "المبعوث الأميركي آموس هوكشاين لا يزال في بيروت وقد يبقى إلى الغد قبل التوجه إلى إسرائيل".
وذكرت المصادر أن "هناك جدية واضحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وكانت قد نقلت هيئة البث عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "لم نتلق تأكيدا بوصول هوكشتاين لإسرائيل غدا وهذا يعتمد على التطورات في لبنان".
في وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ"الشرق الأوسط" بعد لقائه لساعتين مع هوكشتاين، أن "الوضع جيد مبدئياً زما تبقى لإنجازه هو بعض التفاصيل"، مشيراً إلى أن "هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكشتاين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك".
وكرر بري، أن "الأمور جيدة"، لافتاً الى أن "الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: هوكشتاين لا يزال في بيروت وقد يبقى للغد قبل التوجه إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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