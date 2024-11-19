أشار وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، على هامش اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل، الى أن "إسرائيل شنت الثلاثاء هجوما جديدا على قاعدة لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان"، منددا بهذا العمل "غير المقبول".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيطالي ندد بهجوم اسرائيلي جديد على قوة "اليونيفيل" في لبنان: هذا العمل غير المقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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