نتانياهو من محور نتساريم في غزة: حماس لن تبقى في غزة ومن سيتجرأ على المساس بأسرانا سيقتل

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح من محور نتساريم في غزة، أن "حركة حماس لن تبقى في غزة ومن سيتجرأ على المساس بأسرانا سيقتل".

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