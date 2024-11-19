شكرا لقرائتكم خبر عن حسين هريدى: كلمة الرئيس بقمة العشرين تعكس رأى الدول النامية فى قضايا دولية والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كلمة الرئيس السيسى فى قمة العشرين تناولت الوضع فى فلسطين ولبنان وطالب بتدخل المجتمع الدولى بصورة فورية لوقف الحرب التى تشنها إسرائيل على البلدين، مشيرا إلى أن أغلب الكلمة تناولت قضايا تتعلق بإصلاح المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

وأضاف السفير حسين هريدى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دى إم سى، أن الرئيس السيسى أعلن خلال الكلمة انضمام مصر لتحالف دولى لمكافحة الفقر والجوع كما تحدث على ضرورة تسهيل تمويلات للدول النامية لتمكينها من مواجهة ومحاربة التغيرات المناخية.

وتابع: "كلمة الرئيس لم تعكس موقف مصر فقط من قضايا هامة ولكن موقف الدول النامية بالنسبة للقضايا التى تتعلق بالموضوعات الاقتصادية والمالية والدولية وأطلق دعوة لجعل مصر مركزا عالميا لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية"، موضحا أنه فى حالة الموافقة على الاقتراح البناء سيمثل إضافة مهمة للدول الافريقية لمواجهة التأثيرات السلبية من الحروب والأزمات.